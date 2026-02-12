Droga a Capanne | hashish in cella e cocaina in tasca al parente al colloquio

Gli agenti della Polizia penitenziaria hanno scoperto droga nel carcere di Capanne durante due operazioni distinte. In una perquisizione, hanno trovato otto panetti di hashish termosaldati, per un totale di oltre 80 grammi, nascosti in una cella. In un’altra occasione, hanno trovato cocaina in tasca a un parente durante il colloquio con un detenuto. La polizia continua a indagare per capire come la droga sia riuscita a entrare nel carcere.

Doppio sequestro da parte degli agenti della Penitenziaria. Il sindacato Sappe: "Traffico endemico, agenti soli. Serve il modello Viterbo: perquisizioni generali e trasferimenti" Doppio sequestro di droga nel carcere di Capanne da parte degli agenti della Polizia penitenziaria. La sostanza stupefacente è stata trovata in due distinte perquisizioni: nella prima sono stati rinvenuti otto panetti di hashish termosaldati per oltre 80 grammi durante una perquisizione ordinaria; nella seconda sequestrati8 5 grammi di cocaina a un familiare di un detenuto sorpreso all’ingresso dei colloqui con la sostanza occultata addosso.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Approfondimenti su Capanne Droga

Un uomo arrestato il 12 dicembre per aver tentato di introdurre droga nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha lasciato il carcere dopo un colloquio con un parente detenuto.

La Polizia di Ancona ha arrestato un giovane durante un blitz al Cardeto.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Capanne Droga

Argomenti discussi: Nasconde in casa cocaina e hashish pronti per lo spaccio, arrestato.

Carcere di Perugia, sequestrati 85 grammi di droga tra hashish e cocainadi C.F. Sequestrati 85 grammi di droga nel carcere di Capanne (Perugia). Il blitz è stato duplice, perché 80 grammi di hashish sono stati trovati dagli agenti della polizia penitenziaria durante una p ... umbria24.it

Droga e armi in un accampamento nel boscoLa polizia ha arrestato un 25enne vicino Corciano. In una tenda tra gli alberi nascondeva cocaina, hashish e metanfetamine. Oltre ad armi da taglio ... rainews.it

Droga, #Polizia arresta latitante: fine della fuga a #Perugia #arresto #Assisi #capanne #carcere #Droga #Giustizia #Latitante #Novara #Ordinediesecuzione #poliziadistato #Procura #Ricercato #sicurezza - facebook.com facebook