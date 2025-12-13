A colloquio col parente detenuto con la droga | lascia il carcere dopo l' arresto

Un uomo arrestato il 12 dicembre per aver tentato di introdurre droga nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ha lasciato il carcere dopo un colloquio con un parente detenuto. A seguito dell'arresto, è stato disposto un divieto di dimora nei comuni di San Tammaro e Santa Maria Capua Vetere.

Divieto di dimora a San Tammaro e Santa Maria Capua Vetere per l’uomo arrestato nella giornata di ieri, venerdì 12 dicembre, per aver cercato di introdurre droga all’interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere.Lo ha deciso il giudice del tribunale sammaritano all’esito del giudizio di. Casertanews.it Droga in carcere al parente detenuto, assolta 36enne - Una 36enne di Marcianise è stata assolta dal giudice Auriemma del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dall’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. casertanews.it

Sindacato polizia penitenziaria, 'droga portata a un detenuto' - A darne notizia è il sindacato di polizia penitenziaria Osapp, spiegando che si è trattato di cocaina e ... ansa.it

Va al colloquio con partita di coca e fumo, beccato familiare di un detenuto https://ebx.sh/5phNyp - facebook.com facebook

Etg - Da visitatore a detenuto, porta al figlio in carcere droga

