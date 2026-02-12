Draghi in Belgio sprona i leader Ue | Urgente investire

Da webmagazine24.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mario Draghi ha preso parola al vertice Ue in Belgio e ha chiesto ai leader di accelerare sugli investimenti. L’ex presidente della Bce ha detto chiaramente che è urgente agire subito, senza perdere tempo, per rafforzare la competitività dell’Europa. La sua voce si è alzata forte nel castello di Alden-Biesen, dove si svolge il summit.

(Adnkronos) – L'ex presidente della Bce Mario Draghi, nella sessione del summit informale sulla competitività dell'Unione Europea in Belgio, è intervenuto in modo molto forte sulla necessità di effettuare investimenti, a quanto si apprende dal castello di Alden-Biesen, nel comune di Bilzen nelle Fiandre. L'ex presidente ha anche sottolineato davanti ai leader, riferiscono fonti Ue,. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

Approfondimenti su Mario Draghi

Draghi ai leader Ue: "Urgente agire"

Mario Draghi ha preso la parola davanti ai leader europei e ha chiesto di agire subito.

Vertice Ue, Draghi sprona i leader: «Economia deteriorata, urgono interventi». Meloni fa asse con Merz ma apre agli Eurobond – Il video

Nel castello di Alden Biesen, in Belgio, sta andando in scena un vertice informale tra i capi di Stato e di governo dell’Unione Europea.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Mario Draghi

Argomenti discussi: Avviso Draghi: Ue federale o è finita.

draghi in belgio spronaDraghi in Belgio sprona i leader Ue: Urgente investire(Adnkronos) – L’ex presidente della Bce Mario Draghi, nella sessione del summit informale sulla competitività dell’Unione Europea in Belgio, è intervenuto in modo molto forte sulla necessità di effett ... sassarinotizie.com

draghi in belgio spronaVertice a Alden-BiesenInvestimenti comuni o declino, l’Europa secondo DraghiDal mercato unico alla preferenza europea in settori strategici, l’ex premier rilancia con forza. Meloni definisce preziosi i contributi suoi e di Letta ... linkiesta.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.