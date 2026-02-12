Draghi in Belgio sprona i leader Ue | Urgente investire

Mario Draghi ha preso parola al vertice Ue in Belgio e ha chiesto ai leader di accelerare sugli investimenti. L’ex presidente della Bce ha detto chiaramente che è urgente agire subito, senza perdere tempo, per rafforzare la competitività dell’Europa. La sua voce si è alzata forte nel castello di Alden-Biesen, dove si svolge il summit.

(Adnkronos) – L'ex presidente della Bce Mario Draghi, nella sessione del summit informale sulla competitività dell'Unione Europea in Belgio, è intervenuto in modo molto forte sulla necessità di effettuare investimenti, a quanto si apprende dal castello di Alden-Biesen, nel comune di Bilzen nelle Fiandre. L'ex presidente ha anche sottolineato davanti ai leader, riferiscono fonti Ue,.

