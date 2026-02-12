Draghi ai leader Ue | Urgente agire

Mario Draghi ha preso la parola davanti ai leader europei e ha chiesto di agire subito. L’ex presidente della Bce ha detto che la situazione economica si è aggravata da quando aveva presentato il suo rapporto e ora è urgente affrontare i problemi di cui aveva parlato. I leader ascoltano e sanno che il tempo stringe.

16.27 Mario Draghi interviene davanti ai leader europei e sferza:occorre agire.L'ex presidente della Bce "ha evidenziato il deterioramento del contesto economico da quando ha presentato il suo rapporto e l'urgenza di affrontare tutte le questioni che aveva sollevato in quella occasione",riferisce un funzionario Ue. Draghi si "è concentrato su diversi temi chiave", dalla necessità di ridurre le barriere nel Mercato unico agli sforzi per mobilitare il risparmio europeo.Nel suo discorso si è soffermato anche sugli investimenti europei.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

