Gli Azzurri dell’hockey su ghiaccio tornano in campo alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver affrontato la Svezia, con una sconfitta 2-5, sono pronti a sfidare la Slovacchia nella seconda partita del Gruppo B. La partita si potrà vedere in tv e in streaming, con orario e programma già annunciati.

Dopo aver ben figurato contro la Svezia, al netto della sconfitta finale che sul tabellone ha fatto segnare un 2-5, l’Italia maschile dell’hockey su ghiaccio è pronta a tornare in pista alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per la seconda prova del Gruppo B. Da affrontare alla Rho Ice Arena – venerdì 13 febbraio alle ore 12.10 – ci sarà una Slovacchia agguerrita, che nel frattempo ha fatto capire di essere sulla scena a Cinque Cerchi con velleità importanti, visto il 4-1 rifilato alla Finlandia. Per Larkin e compagni una prova ancora difficile all’orizzonte paradossalmente, soprattutto dal punto di vista delle energie nervose considerando quante ne sono state spese per rimanere in partita contro la Svezia sino agli ultimi minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Slovacchia, hockey ghiaccio maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Approfondimenti su Italia Slovacchia

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il torneo di hockey su ghiaccio maschile sta per partire.

Oggi le atlete italiane dell’hockey ghiaccio femminile scendono in pista per il debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Italia Slovacchia

Argomenti discussi: Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina: da Rai a Discovery, i canali in chiaro e in abbonamento; Roma-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: RAI in chiaro, streaming su Discovery, Dazn e HBO. La guida; Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv.

Bologna-Lazio: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Coppa ItaliaI rossoblù di Vincenzo Italiano e i biancocelesti di Maurizio Sarri si giocano il pass per la semifinale contro l'Atalanta ... tuttosport.com

Dove vedere in tv le Olimpiadi 2026 Milano Cortina?/ Streaming video: programmazione 11 febbraioDove vedere in tv le Olimpiadi 2026 Milano Cortina: anche mercoledì 11 febbraio saremo in compagnia della Rai con streaming video su Eurosport. ilsussidiario.net

In attesa delle semifinali di oggi, vi diamo il buongiorno con gli highlights di Italia-Slovacchia realizzati dall'Istituto Albe Steiner di Torino! Vi aspettiamo alle 10 per Italia-Slovacchia e alle 14 per Repubblica Ceca-Giappone While waiting for today’s semifi - facebook.com facebook

Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) / Posts / X x.com