Dove vedere in tv Italia-Francia hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming
Oggi le atlete italiane dell’hockey ghiaccio femminile scendono in pista per il debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita contro la Francia si gioca in serata e molti tifosi sono già pronti a seguire l’evento in tv o in streaming. Le azzurre sperano di fare bella figura alla prima gara ufficiale di questa edizione olimpica.
Per il debutto dell ‘Italia dell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è quasi tutto pronto. Poco più di 24 ore separano le azzurre dallo “Start” del loro cammino, nel Gruppo B del torneo a Cinque Cerchi. La gara contro la Francia, in programma il 5 febbraio alle ore 14.40, sarà la prima “cartina di tornasole” del lavoro svolto in questi mesi da Nadia Mattivi e compagne fra test amichevoli e collegiali in Canada per aumentare il livello e la condizione atletica. L’obiettivo è quello di partire al meglio, per cercare di strappare uno dei primi tre posti nella pool e passare così ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it
