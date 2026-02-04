Oggi le atlete italiane dell’hockey ghiaccio femminile scendono in pista per il debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita contro la Francia si gioca in serata e molti tifosi sono già pronti a seguire l’evento in tv o in streaming. Le azzurre sperano di fare bella figura alla prima gara ufficiale di questa edizione olimpica.

Per il debutto dell ‘Italia dell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è quasi tutto pronto. Poco più di 24 ore separano le azzurre dallo “Start” del loro cammino, nel Gruppo B del torneo a Cinque Cerchi. La gara contro la Francia, in programma il 5 febbraio alle ore 14.40, sarà la prima “cartina di tornasole” del lavoro svolto in questi mesi da Nadia Mattivi e compagne fra test amichevoli e collegiali in Canada per aumentare il livello e la condizione atletica. L’obiettivo è quello di partire al meglio, per cercare di strappare uno dei primi tre posti nella pool e passare così ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Francia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

