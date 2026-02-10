Dove vedere in tv Italia-Svezia hockey ghiaccio maschile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il torneo di hockey su ghiaccio maschile sta per partire. Dopo il torneo femminile, anche gli uomini scendono in pista, con l’attesa di vedere in azione gli atleti NHL. Italia-Svezia sarà la prima grande sfida, e gli appassionati potranno seguirla in diretta TV o streaming.

Dopo lo start dedicato al torneo femminile, anche l' hockey su ghiaccio maschile è pronto a irrompere sulla scena alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, con una rassegna attesissima visto che andrà a segnare il ritorno in pista degli atleti NHL. Della competizione, in qualità di nazione ospitante, ne farà parte anche l'Italia: il Blue Team debutterà domani nel Gruppo B, mercoledì 11 febbraio alle ore 21.10, sfidando subito una delle squadre più in vista del torneo, quella Svezia che punta dritto alla zona medaglie avendo nel proprio roster tutti giocatori che fanno parte della NHL. Pronostico sbilanciato in favore degli scandinavi, inutile nasconderlo, Frigo e soci cercheranno di dare più filo da torcere possibile ai rivali.

