Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna curling maschile Olimpiadi 2026 | orario programma streaming

Questa mattina l’Italia torna in azione nel torneo di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo aver battuto la Svezia di Niklas Edin nel debutto, gli azzurri si preparano a sfidare la Gran Bretagna. La partita si gioca alle 9 e sarà trasmessa in diretta in tv e streaming. Gli italiani cercano un’altra vittoria per mantenere viva la speranza di avanzare nella competizione.

Dopo la vittoria al debutto sulla Svezia di Niklas Edin, l’ Italia tornerà in campo domattina (ore 9.05) per affrontare la Gran Bretagna nella terza sessione del round robin per il torneo maschile di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si preannuncia un incontro estremamente complicato per gli azzurri, che incrociano già alla seconda partita del loro girone i favoriti della vigilia per la medaglia d’oro. Il team britannico capitanato dallo skip Bruce Mouat si è imposto sulla Cina all’esordio e fronteggerà oggi pomeriggio la Svezia nella riedizione della finale olimpica di Beijing 2022, in attesa di trovare i padroni di casa italiani venerdì 13 febbraio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, curling maschile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Approfondimenti su Italia Gran Bretagna Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna, Finale 3°-4° posto curling misto Olimpiadi: orario, programma, streaming Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina, Italia e Gran Bretagna si sfidano per il bronzo nel curling doppio misto. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Ultime notizie su Italia Gran Bretagna Argomenti discussi: Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina: da Rai a Discovery, i canali in chiaro e in abbonamento; Roma-Cagliari, dove vedere la partita in tv: gli orari; Dove vedere in tv le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: RAI in chiaro, streaming su Discovery, Dazn e HBO. La guida; Milano Cortina: ecco dove vedere i Giochi olimpici in tv. Dove vedere le Olimpiadi invernali 2026 in diretta tv e streaming: oggi in gara Goggia, Brignone, Fontana e LollobrigidaLe Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 saranno trasmesse in chiaro e in diretta tv sui canali Rai (nello specifico Rai 2 e RaiSportHD), in diretta streaming su Rai Play, ma anche su Eurosport 1-2, ... gqitalia.it Dove vedere in tv Italia-USA di hockey ghiaccio femminile: orario quarti di finale, programma Olimpiadi, streamingL'Italia di hockey su ghiaccio femminile ha chiuso al terzo posto nel Girone B delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le azzurre sono state ... oasport.it L'Italia del curling ha aperto in grande stile il torneo maschile di Milano Cortina 2026. Il quartetto formato da Joël Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha difatti battuto la Svezia, campionessa olimpica in carica, con il punteggio di 7 - facebook.com facebook BRONZOOOOOOOOO L'Italia batte la Gran Bretagna 5-3 #MilanoCortina2026 #Olimpiadi #Olympics x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.