Dove vedere in tv Italia-Gran Bretagna Finale 3°-4° posto curling misto Olimpiadi | orario programma streaming

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina, Italia e Gran Bretagna si sfidano per il bronzo nel curling doppio misto. La partita si giocherà in diretta TV e sarà possibile seguirla anche in streaming. Gli italiani cercano di conquistare un podio storico, mentre gli avversari vogliono chiudere il torneo con un risultato di rilievo. La sfida è attesa come uno degli appuntamenti più interessanti di questa giornata olimpica.

L’Italia affronterà la Gran Bretagna nella partita che metterà in palio la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Dopo aver perso di misura la combattutissima semifinale contro gli USA, Amos Mosaner e Stefania Constantini giocheranno la finale per il terzo posto di fronte al proprio pubblico: l’appuntamento è per martedì 10 febbraio (ore 14.05), mentre l’atto conclusivo che assegnerà il titolo tra Svezia e USA si disputerà quattro ore più tardi. I Campioni del Mondo in carica se la dovranno vedere contro Bruce Mouat e Jennifer Dodds, quotatissima coppia scozzese (ma ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack) che nella fase a girone unico si era resa protagonista di un cammino magistrale (otto successi e un solo ko) e che è poi crollata nel match da dentro o fuori contro la Svezia dei fratelli Isabella e Rasmus Wranaa, perdendo per 9-3 dopo un sesto end in cui hanno subito cinque punti in regime di power-play. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina si svolge la prima giornata del torneo di doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

