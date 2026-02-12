La tensione sale nella stanza dell’interrogatorio all’università, dove i genitori delle vittime di Crans-Montana si sono scagliati contro i Moretti. La madre di uno dei ragazzi morti ha urlato, chiedendo disperatamente: “Dov’è mio figlio?”, mentre i parenti delle vittime si sono avvicinati agli indagati, gridando e cercando di farsi ascoltare. La scena è diventata subito confusa, con le forze dell’ordine che sono intervenute per placare gli animi.

"Dov'è mio figlio? Come mangiate? Come respirate? Mio figlio dov'è?"". È la domanda, retorica e disperata, rivolta dalla mamma di un ragazzo morto nella strage di Crans-Montana, ai coniugi Jacques e Jessica Moretti, al loro arrivo nell'aula universitaria dove si tiene il loro interrogatorio. Spintoni, urla e accuse, a favore di telecamere. "Siete la mafia, avete pagato 200 mila franchi ed è finita!", ha detto la donna cui il proprietario del Constellation ha replicato: "No, non c'è mafia, sono un lavoratore". "Mi dispiace, mi dispiace, ci prenderemo le nostre responsabilità, siamo qui per la giustizia", ha detto Jacques Moretti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"Dov'è mio figlio?". I Moretti aggrediti dai parenti delle vittime

Questa mattina, una coppia di Moretti è stata presa di mira da parenti delle vittime di un incendio.

Questa mattina a Crans Montana, Jacques e Jessica Moretti sono stati attaccati dai familiari delle vittime del rogo al Constellation.

