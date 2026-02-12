Spintoni e insulti irriferibili | i Moretti aggrediti dai parenti delle vittime | | L' orrore nelle foto scattate dopo il rogo nel locale 

Questa mattina, una coppia di Moretti è stata presa di mira da parenti delle vittime di un incendio. Appena arrivati in questura per l'interrogatorio, sono stati accolti con insulti e spintoni. La scena si è fatta subito molto tesa, con alcuni presenti che hanno tentato di impedire l’ingresso. L’episodio ha fatto salire la tensione e portato a una pesante contestazione, che si è avvicinata al limite dell’aggressione fisica.

Ore 8 e 50. Jacques e Jessica Moretti si presentano all’ingresso della facoltà di ingegneria presso la quale si svolgono, in una sala conferenze, gli interrogatori. Gli indagati proprietari del «Le Constellation», il discobar teatro della strage di Capodanno a Crans-Montana, arrivano scortati dalla polizia e accompagnati dai loro avvocati ma, ad attenderli, ci sono i familiari delle vittime. La contestazione è violentissima, al limite dell’aggressione. Una scena impressionante. I due Moretti si avvicinano all’edificio. I cronisti li vedono da lontano. Jacques e Jessica entrano da una porta secondaria. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Questa mattina a Crans, Jacques e Jessica Moretti sono stati insultati e aggrediti dai familiari delle vittime del incendio nel locale.

Hanno trovato il locale distrutto, con il chiavistello forzato e le scale bruciate.

