L’Europa deve stare molto attenta in molte cose le parole di Trump mentre oggi Zelensky sarà a Roma

Durante una dichiarazione, Trump ha sottolineato la necessità di cautela per l’Europa, evidenziando preoccupazioni sulle sue attuali direzioni. Nel frattempo, Zelensky è in viaggio verso Roma, in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla stabilità e le scelte strategiche del continente.

"L'Europa deve stare molto attenta in molte cose. Vogliamo mantenere l'Europa com'è. L'Europa sta andando in alcune direzioni sbagliate", ha detto Trump rispondendo alle domande dei giornalisti. L'intervento di Trump è partito dalla multa dell'Europa di 130 milioni di euro inflitta dalla Commissione Ue a X per non aver rispettato gli obblighi di trasparenza previsti dal Digital Services Act dell'Ue. Le parole del presidente Usa arrivano mentre il suo collega ucraino, Volodymyr Zelensky, è in pieno Tour de force diplomatico. Il presidente ucraino a Londra ha incontrato il primo ministro britannico, Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron.

