Referendum | Calenda ' Sì avanti nei sondaggi ma destra deve stare molto attenta'

Il referendum continua a essere al centro del dibattito politico, con le opinioni che si muovono sui sondaggi e sulle percezioni pubbliche. Calenda sottolinea come i risultati siano influenzati da chi ha già una posizione consolidata, suggerendo prudenza nel trarre conclusioni. La discussione rimane aperta, evidenziando l'importanza di un'analisi attenta e responsabile nel valutare le tendenze e gli orientamenti degli italiani.

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - "I sondaggi? Rispondono quelli che hanno già un'appartenenza, per questo sono sempre immobili. Rappresentano quelli che sono già schierati. Anche al referendum - io sono convintamente per il Sì - la destra, al di là dei sondaggi che danno il Sì avanti, deve stare molto attenta: il rischio di un'astensione molto alta c'è e anche che la sinistra lo usi a fini politici, quindi devono stare attenti". Lo dice Carlo Calenda a L'Aria che Tira su La7. 🔗 Leggi su Iltempo.it

