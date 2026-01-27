Douglas Luiz cambia ancora maglia | speranza da 25 milioni per la Juventus | CM

Questo articolo presenta il trasferimento di Douglas Luiz dall’Aston Villa al Nottingham Forest e il suo successivo ritorno all’Aston Villa. Si analizzano i dettagli dell’accordo, il valore stimato di 25 milioni di euro e le implicazioni per la Juventus, che aveva mostrato interesse. Un'occasione di mercato che potrebbe influenzare le strategie delle squadre coinvolte nella prossima sessione di calciomercato.

Il centrocampista brasiliano lascia dopo metà stagione il Nottingham Forest: la formula dell’affare e l’obiettivo della Juve Douglas Luiz torna all’ Aston Villa. Il centrocampista brasiliano cambia di nuovo maglia dopo la negativa parentesi al Nottingham Forest, ma resta comunque in Premier League. Douglas Luiz torna all’Aston Villa (Ansa) – Calciomercato.it I ‘Villans’ avevano accelerato nelle ultime ore per il giocatore di proprietà della Juventus, chiudendo l’affare nella tarda mattinata di oggi con il club bianconero. Il Nottingham aveva già dato il proprio assenso per liberare Douglas Luiz, con l’Aston Villa che in poco tempo ha trovato l’accordo con la ‘Vecchia Signora’ per il ritorno a Birmingham del classe ’98. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus tiene d'occhio Douglas Luiz, il centrocampista che sta vivendo una rinascita in Premier League.

