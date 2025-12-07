Il sogno di Luca diventa realtà | aperta una nuova fumetteria in centro Lecco

Leccotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova fumetteria in centro Lecco. Da venerdì 28 novembre gli appassionati di manga, carte e giochi di ruolo hanno un altro luogo di riferimento, nel “salotto buono” di via Bovara. Ad aprirla, con marchio Starshop, è Luca Pettenuzzo, che ha realizzato così il suo sogno.Il giovane, originario. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Luca Zidane sceglie l’Algeria: dal sogno di Zinedine alla possibile convocazione in nazionale

“Volevamo festeggiare il tratto di strada percorso e rilanciare verso un futuro di sogni condivisi”: le nozze da sogno di Luca Calvani e Alessandro Franchini in Toscana

Omar Apollo racconta ‘Queer’ di Luca Guadagnino: “L’ho fatto perché era il sogno della mia vita”

Cerca Video su questo argomento: Sogno Luca Diventa Realt224