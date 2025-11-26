Eventi il sogno diventa realtà in vista di Sanremo 2026

Nella cornice esclusiva dell’Hotel Ambasciatori Riccione Spa & Resort, si è appena concluso un evento straordinario che segna l’inizio di un nuovo capitolo nel panorama italiano del benessere e dello spettacolo. L’iniziativa, ideata e diretta da Stefano Serra, SPA Manager e creatore del Dream Massage®, rappresenta la prima tappa ufficiale del format che condurrà al Festival dei Sogni, in programma nei primi mesi del 2026, del quale Serra è ideatore e patron. «Molto più di un master, molto più di un festival: è un sogno che diventa realtà, un desiderio che si avvera», ha dichiarato con entusiasmo Stefano Serra al rientro dall’evento, che si è svolto il 23 e 24 novembre a Riccione e che arriva dopo undici anni di presenza a Sanremo durante il Festival della Canzone Italiana e otto anni di successi con il master dedicato ai massaggiatori professionisti dello spettacolo e dei grandi eventi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it