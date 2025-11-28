Nuove rotte | mostra di Roberto Carullo e Andrea Genovese al Galata Museo del Mare

Inaugura sabato 29 novembre alle ore 16, presso il Galata Museo del Mare, la mostra “Nuove rotte” di Roberto Carullo e Andrea Genovese. L’esposizione, visitabile fino a mercoledì 7 gennaio, si inserisce in un progetto più ampio di sensibilizzazione e sostegno dedicato alle persone impegnate in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

