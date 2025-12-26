Chiede il seme congelato del marito morto per avere un figlio ma la Corte d’Appello lo nega | È vietato anche se scritto nel testamento

La procreazione medicalmente assistita dopo la morte del partner è vietata. A dirlo è la Corte d’Appello di Firenze, che ha respinto il ricorso di una donna fiorentina stabilendo che il campione di seme del marito, deceduto per un tumore, non può essere consegnato e deve essere distrutto. Il caso ha origine nel 2021, quando la donna aveva chiesto al Tribunale di Firenze di poter ritirare il liquido seminale che il coniuge aveva fatto crioconservare prima di iniziare le terapie oncologiche, temendo di perdere la fertilità o la vita. Il marito, morto poco dopo, aveva lasciato anche un testamento olografo in cui autorizzava esplicitamente la moglie a utilizzare quel campione «per realizzare il nostro sogno di procreare un bambino» anche in caso di sua scomparsa. 🔗 Leggi su Open.online

