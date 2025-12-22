Yildiz ha uno stipendio così basso che solo tre calciatori nella Juventus guadagnano meno di lui

Yildiz e gli altri: i giocatori più forti (e meno pagati) della Serie A - Yildiz è diventato un punto fermo della Juventus ma il suo stipendio è solo il 19° della rosa bianconera. panorama.it

Previsto prima di Natale un nuovo round di colloqui tra la Juventus e l’agente di Kenan #Yildiz (suo padre Engin). La #Juve è pronta a offrire un nuovo contratto di cinque anni con uno stipendio da 5M€ netti a stagione + 1M€ bonus. @NicoSchira x.com

L’entourage del giocatore chiede un adeguamento importante dello stipendio Ora prende appena 1,7 milioni di euro Per saperne di più leggete il 1° commento - facebook.com facebook

