Dopo aver sconfitto un tumore e affrontato mesi di cure dure, Lina sperava di ricominciare. Invece, un intervento di mastoplastica le ha causato dolori continui e problemi con i medici. Ora si trova a vivere ogni giorno con il ricordo di quella scelta, tra malesseri e difficoltà che non si sarebbe mai aspettata.

Dopo una lunga battaglia contro il cancro e cure invasive che hanno segnato il suo corpo, Lina prova a voltare pagina. La malattia è superata e decide di farsi un regalo, un gesto per tornare a sentirsi bene: un intervento di mastoplastica additiva Ma ciò che doveva essere una rinascita si trasforma presto in un’altra. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Dopo il tumore un intervento di mastoplastica le rovina la vita, dolori e medici tutti i giorni: l’appello

Approfondimenti su Lina Cancro

Firenze, 10 febbraio 2026 - L'Ordine dei Medici di Firenze ribadisce l'importanza di stare vicino ai malati ogni giorno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Lina Cancro

Argomenti discussi: Tatuaggi e cancro: cosa sappiamo; Tumore della vescica: 31mila casi ogni anno. Nuova terapia dopo 40 anni; Rosanna Banfi oggi a Verissimo, il tumore sconfitto per la seconda volta; Barbara e la mielofibrosi: C’è un prima e dopo nella mia vita con la malattia.

Esporsi al sole dopo il tumore: quali precauzioni?Dopo la fine delle terapie antitumorali tornare al sole in sicurezza è in genere possibile, purché si rispettino alcune semplici indicazioni. fondazioneveronesi.it

Rosanna Banfi a Verissimo insieme a papà Lino: il racconto dopo il tumoreLino Banfi e la figlia Rosanna saranno ospiti oggi, domenica 8 febbraio, a Verissimo. Con loro anche la nipote Virginia e la piccola bisnipote Matilde. Al centro, la rinascita di Rosanna Banfi che ha ... adnkronos.com

James Van Der Beek è morto. L’attore, noto soprattutto per i suoi ruoli in Dawson’s Creek e Varsity Blues, si è spento dopo aver affrontato un tumore. - facebook.com facebook

11/02/2026 Dopo un tumore al seno: come ritrovare l'amore alessandragraziottin.it/it/articoli.ph… #CarcinomaMammario #Dispareunia #Fisioterapia #MenopausaIatrogena #Ospemifene #Spermidina x.com