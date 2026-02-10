L' appello dell' Ordine dei Medici di Firenze | Stare accanto ai malati tutti i giorni

Firenze, 10 febbraio 2026 - L'Ordine dei Medici di Firenze ribadisce l'importanza di stare vicino ai malati ogni giorno. In un appello, ricordano che il rispetto della dignità delle persone in cura deve essere una priorità per tutti gli operatori sanitari. L’obiettivo è mantenere vivo il rapporto umano, anche in un periodo di sfide e pressioni crescenti.

Firenze, 10 febbraio 2026 - “E' fondamentale non perdere mai di vista la centralità e la dignità della persona”. Insomma bisogna stare accanto a chi non passa un bel periodo tutti i giorni e non solo l'11 febbraio, in occasione della giornata mondiale del malato (che si celebra l'11 febbraio). Può sembrare una ovvietà ma l'appello del presidente dell’ Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze Pietro Dattolo riflette in realtà una condizione attuale, ovvero un sistema sanitario sotto pressione e che quindi deve essere aiutato. “Essere vicini ai malati – spiega Dattolo – significa prima di tutto riconoscere la loro dignità, ascoltarli e accompagnarli nel percorso di cura senza mai ridurre la sofferenza a un dato clinico o burocratico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

