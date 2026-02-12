Dopo Gualmini… il super-big pronto a uscire | è la fine del Pd?

Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd, ha annunciato di lasciare il partito. La sua decisione arriva dopo settimane di tensioni con la linea politica di Elly Schlein. Gualmini ha detto di aver preso questa scelta “sofferta ma convinta” e sembra che sia solo l’inizio di un’uscita più ampia da parte di figure di spicco nel partito. Ora il Pd si trova di fronte a un altro pezzo che se ne va, e la questione della sua tenuta interna torna a farsi più complicata.

Elisabetta Gualmini, europarlamentare del Pd, ha annunciato la sua uscita dal partito con una decisione "sofferta ma convinta", maturata per le crescenti divisioni con la linea politica della segretaria Elly Schlein. Il passaggio al gruppo Azione è ormai dato per scontato e verrà ufficializzato lunedì prossimo in una conferenza stampa a Bruxelles. Gualmini aderirà al gruppo Renew Europe (i liberali europei), che ha già fatto sapere di valutare positivamente una eventuale richiesta formale. Diventerà così la prima eletta italiana nel gruppo, mentre la delegazione Pd nel Pse perderà il primato numerico, scendendo a quota 20 eurodeputati (pari a quella spagnola).

