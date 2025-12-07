Tacchinardi ci crede | Ci vuole una super Juve per uscire con i tre punti da Napoli Il suo avvertimento verso il big match del Maradona!

Tacchinardi, ex centrocampista della Juve, si è espresso così in vista del big match del Maradona contro il Napoli. Le sue parole. Il conto alla rovescia per la sfida più attesa della 14ª giornata di Serie A è quasi terminato. Questa sera, alle ore 20:45, lo Stadio “Diego Armando Maradona” sarà il teatro del big match tra Napoli e Juve. Una partita che non vale solo per l’alta classifica, ma che porta con sé una carica emotiva unica, legata al ritorno di Luciano Spalletti nella città dello Scudetto e alla storica rivalità tra le due piazze. A presentare le insidie della trasferta partenopea è intervenuto Alessio Tacchinardi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Tacchinardi ci crede: «Ci vuole una super Juve per uscire con i tre punti da Napoli». Il suo avvertimento verso il big match del Maradona!

