Bad Bunny pronto per l’Halftime Show del Super Bowl Trump | Terribile Le squadre gli artisti e dove vedere il Big Game americano

Questa notte si accende il sogno del Super Bowl 2024, con la 60esima edizione che si gioca tra domenica e lunedì. Bad Bunny si prepara ad esibirsi all’Halftime Show, mentre Donald Trump commenta con un “terribile” il grande evento. Le squadre sono pronte, gli artisti anche. Ora non resta che aspettare il calcio e la musica, per vivere una notte di emozioni intense.

Tutto pronto per il Super Bowl. La 60esima edizione del Big Game americano si gioca nella notte tra domenica 8 febbraio e lunedì 9. A sfidarsi i New England Patriots e i Seattle Seahawks al Levi's Stadium di Santa Clara, in California, abituale casa dei San Francisco 49ers. Si parte alle 00:30 orario italiano, le 17.30 negli Usa. L'evento sarà visibile, in diretta, in chiaro su Italia 1 e su DAZN. Come da tradizione, però, la finale del campionato NFL ( National Football League ) non sarà soltanto un evento sportivo ma anche uno spettacolo, specchio del clima politico e culturale degli Stati Uniti.

