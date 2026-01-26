Trump fa retromarcia sull’ICE dopo il caos a Minneapolis | Basta morti nelle strade Usa

In risposta alle recenti proteste a Minneapolis, Donald Trump ha annunciato un possibile ripensamento sulla gestione delle operazioni dell’ICE in Minnesota. La decisione nasce dal crescere del disagio sociale e dalla pressione pubblica, spingendo il governo a riconsiderare le proprie strategie. Questo cambiamento evidenzia l’importanza di un approccio equilibrato e responsabile in situazioni di tensione civile.

Dopo giorni di proteste violente nelle strade e crescenti perplessità anche all’interno della destra americana, Donald Trump sembra aprire a un cambio di rotta sulla gestione delle operazioni dell’ Ice in Minnesota. Secondo quanto emerso da una telefonata con il governatore Tim Walz, il presidente avrebbe discusso la possibilità di ridurre il numero di agenti federali presenti nello Stato, alleggerendo così l’imponente operazione di enforcement che da settimane alimenta tensioni a Minneapolis e in altre città. In una nota ufficiale, l’ufficio di Walz ha riferito che Trump «ha accettato di parlare con il Dipartimento per la sicurezza interna e di esaminare la possibilità di ridurre il numero di agenti federali in Minnesota», aprendo anche a una maggiore collaborazione con le autorità statali. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

