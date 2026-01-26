Trump indietro tutta sull’ICE dopo il caos a Minneapolis | Basta morti nelle strade Usa

Dopo il caos a Minneapolis, Donald Trump ha annunciato un passo indietro sulla gestione dell’ICE, in risposta alle proteste e alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza pubblica negli Stati Uniti. La decisione segna un possibile cambiamento di approccio in un contesto di tensioni sociali e divergenze politiche. La situazione rimane in evoluzione, con attenzione rivolta alle prossime mosse del governo statunitense.

Dopo giorni di proteste furenti sulle strade e dubbi sempre più fitti anche nella destra Usa, Donald Trump sembra ingranare la retromarcia sulla gestione dell’Ice in Minnesota. In una chiamata con il governatore Tim Walz, il presidente avrebbe discusso la possibilità di ridurre il numero di agenti federali nello Stato, depotenziando quindi la massiccia operazione di enforcement che da settimane infiamma Minneapolis e le altre città. Secondo il comunicato dell’ufficio di Walz, nel colloquio con la Casa Bianca «il presidente ha accettato di parlare con il suo Dipartimento per la sicurezza interna .🔗 Leggi su Open.online

A Minneapolis si sono verificati nuovi scontri tra manifestanti e agenti federali dell’ICE e del Border Patrol, che hanno portato alla morte di un uomo armato.

Il dibattito sull’episodio di Minneapolis coinvolge diverse opinioni.

