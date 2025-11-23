Donna accoltellata a Qualiano | 35enne in fin di vita caccia all’aggressore in fuga

Notizieaudaci.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Una violenta aggressione ha sconvolto nella tarda serata di sabato 22 novembre Qualiano, nel Napoletano. Una donna di 35 anni è stata accoltellata ripetutamente nel piazzale antistante la sua abitazione, nel parco Cerqua, da un uomo che subito dopo si è dato alla fuga. Almeno sette i fendenti che hanno raggiunto la vittima. Le sue condizioni sono gravissime: è stata trasferita in codice rosso all’ ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove è stata sottoposta a un urgente intervento chirurgico. L’aggressione nel piazzale di casa: la dinamica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

donna accoltellata a qualiano 35enne in fin di vita caccia all8217aggressore in fuga

© Notizieaudaci.it - Donna accoltellata a Qualiano: 35enne in fin di vita, caccia all’aggressore in fuga

Approfondisci con queste news

donna accoltellata qualiano 35enneQualiano (Napoli), 35enne accoltellata da un uomo vicino a casa: è in gravi condizioni. Caccia all’aggressore - Una donna di 35 anni è stata accoltellata da un uomo, non identificato, nel piazzale antistante la sua abitazione a Qualiano (Napoli). Riporta open.online

donna accoltellata qualiano 35enneDonna accoltellata a Qualiano: è in gravi condizioni - L'aggressione da parte di un uomo ancora non identificato. msn.com scrive

donna accoltellata qualiano 35enneQualiano, 35enne accoltellata nel parco di casa: è grave, in fuga l’aggressore - Si trovava in strada, all’interno del parco residenziale dove abita, quando un uomo l’ha sorpresa e l’ha aggredita con un coltello. Scrive giustizianews24.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Accoltellata Qualiano 35enne