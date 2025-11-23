Donna accoltellata a Qualiano | 35enne in fin di vita caccia all’aggressore in fuga
La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Una violenta aggressione ha sconvolto nella tarda serata di sabato 22 novembre Qualiano, nel Napoletano. Una donna di 35 anni è stata accoltellata ripetutamente nel piazzale antistante la sua abitazione, nel parco Cerqua, da un uomo che subito dopo si è dato alla fuga. Almeno sette i fendenti che hanno raggiunto la vittima. Le sue condizioni sono gravissime: è stata trasferita in codice rosso all’ ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove è stata sottoposta a un urgente intervento chirurgico. L’aggressione nel piazzale di casa: la dinamica. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
