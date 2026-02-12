Una donna di 56 anni è stata accoltellata in strada a Palermo, in via Libertà. Un uomo l’ha colpita alle spalle e ora si trova in gravi condizioni. La polizia sta cercando di ricostruire l’accaduto e identificare il aggressore. La scena ha attirato l’attenzione dei passanti, spaventati dalla violenza improvvisa.

Paura a Palermo, in via Libertà, dove una donna di 56 anni è stata vittima di un’aggressione. Secondo una prima ricostruzione, un uomo l’avrebbe colpita alle spalle. I soccorsi e le indagini Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. La donna ha una ferita alla scapola che potrebbe aver perforato un polmone e, probabilmente, dopo essere stata accoltellata, ha cercato rifugio all’interno di un negozio di parrucchieri. Indagano gli agenti di polizia per chiarire dinamica e movente dell’agguato. +++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO +++ . 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Donna accoltellata in strada, colpita di spalle da un uomo: è gravissima

Questa mattina a Napoli una donna è stata colpita con un pugno dall'ex in strada.

Una donna è stata ferita gravemente al collo a Capriolo, in un episodio ancora sotto indagine.

