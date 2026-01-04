Capriolo donna accoltellata al collo | è gravissima

Una donna è stata ferita gravemente al collo a Capriolo, in un episodio ancora sotto indagine. Il sospetto principale è il marito, un uomo di 51 anni, già fermato dai carabinieri locali. La vittima è in condizioni critiche, mentre le forze dell'ordine continuano le verifiche per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

