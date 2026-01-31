Napoli donna colpita con un pugno dall’ex in strada | l’uomo aggredisce anche il cagnolino

Questa mattina a Napoli una donna è stata colpita con un pugno dall’ex in strada. L’uomo, che ha anche aggredito il cagnolino della vittima, è stato fermato dalla Polizia di Stato di Sora e arrestato per atti persecutori e violenza. La donna è rimasta ferita ma non in pericolo di vita. La polizia sta continuando le indagini per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto.

Fermato e condotto in carcere un uomo residente a Napoli, accusato di atti persecutori e aggressioni nei confronti della ex compagna e di un suo familiare. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cassino su richiesta della Procura della Repubblica di Cassino, a seguito di indagini condotte dalla Polizia di Stato di Sora. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine quando le vittime si sono rivolte agli agenti del Commissariato di Sora, denunciando una lunga serie di comportamenti molesti e minacciosi da parte dell’uomo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Napoli, donna colpita con un pugno dall’ex in strada: l’uomo aggredisce anche il cagnolino Approfondimenti su Napoli Donna Aggressione shock: giovane donna colpita con un violento pugno al volto Tensione in strada: pastore tedesco randagio aggredisce cagnolino Questa mattina a Eboli, in via Ripa, si è verificato un episodio di tensione tra cani. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Il video di Cicalone aggredito nella metropolitana a Roma: botte anche ai vigilantes Ultime notizie su Napoli Donna Argomenti discussi: Torino, morta la donna colpita con pistola sparachiodi; Torino, morta la donna colpita con pistola sparachiodi; Torino, morta la donna colpita con pistola sparachiodi; Telecamere di sicurezza danneggiate a colpi di palloni da calcio: denunciate 9 persone. Napoli, donna colpita con un pugno dall’ex in strada: l’uomo aggredisce anche il cagnolinoUomo arrestato a Napoli per atti persecutori e aggressioni contro l’ex compagna e un familiare, dopo indagini della Polizia di Stato di Sora. virgilio.it Napoli, donna ferita dal monopattino a Fuorigrotta: si cercano 2 ragazziniNapoli – Poteva trasformarsi in tragedia l’incredibile episodio di cronaca avvenuto ieri nel cuore del quartiere Fuorigrotta. cronachedellacampania.it #Napoli - Fatto accaduto: Donna sconfigge il tumore al seno e diventa madre dopo un percorso di cure personalizzato. #TumoreAlSeno #Speranza #Maternità #Ricerca #Sanità #NanoTV - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.