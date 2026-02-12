Donna accoltellata in strada a Palermo un uomo sconosciuto l’ha colpita alle spalle
Una donna di 56 anni è stata ferita con un coltello in strada a Palermo. Un uomo sconosciuto si è avvicinato e l’ha colpita alle spalle, poi è scappato. La vittima è stata portata d’urgenza in ospedale in codice rosso, dove ora lotta per salvarsi. La polizia sta cercando di identificare l’aggressore.
Palermo, 12 febbraio 2026 – È arrivata in ospedale in codice rosso dopo aver perso molto sangue. Una donna di 56 anni è stata accoltellata in strada a Palermo. È stata raggiunta da un fendente alle spalle. A colpirla è stato un uomo. La vittima è stata soccorsa in un negozio di parrucchieri di fronte Villa Zito, in via della Libertà, all’altezza di via Mondini. Forse si era rifugiata lì dopo essere stata ferita. La lama è entrata dalla scapola e, secondo una prima ricostruzione, le avrebbe perforato un polmone. Attualmente è ricoverata all’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano, non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
