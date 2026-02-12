Via Libertà donna esce dal parrucchiere e viene accoltellata | è grave

Una donna di 56 anni è stata accoltellata mentre usciva dal parrucchiere in via Libertà, all’altezza di via Raffaello Mondini. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio e la donna si trova ora in condizioni gravi. La polizia sta cercando di chiarire cosa sia successo e chi sia l’autore dell’attacco. Gli investigatori hanno raccolto alcune testimonianze e stanno verificando eventuali videocamere di sorveglianza nella zona. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, ancora scossi per quanto accad

Ad aggredirla alle spalle sarebbe stato un uomo che l'avrebbe seguita lungo il tragitto verso la sua auto, all'altezza di via Mondini. Caccia all'uomo della polizia. La vittima, una 56enne, è stata soccorsa dal 118 e portata a Villa Sofia. I medici le hanno riscontrato una profonda ferita al dorso che potrebbe aver interessato anche organi vitali Follia in via Libertà. Una donna di 56 anni è stata ferita oggi pomeriggio con un coltello mentre si trovava in via Libertà, all'altezza di via Raffaello Mondini. Ad aggredirla alle spalle sarebbe stato un uomo fuggito a piedi dopo aver colpito la vittima alla schiena.

