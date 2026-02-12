Via Libertà donna esce dal parrucchiere e viene accoltellata

Una donna di 56 anni è stata accoltellata nel pomeriggio in via Libertà, vicino a via Mondini. La donna era appena uscita dal parrucchiere quando un uomo le si è avvicinato e ha estratto un coltello, ferendola. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e un’ambulanza, ma al momento non si conoscono ancora i motivi dell’aggressione. La donna sta ricevendo le cure necessarie in ospedale.

Ad aggredirla alle spalle sarebbe stato un uomo che l'avrebbe seguita lungo il tragitto verso la sua auto, all'altezza di via Mondini. Ricerche in corso da parte delle volanti di polizia. La vittima, soccorsa dal 118, è stata portata in ospedale per accertamenti Follia in via Libertà.

