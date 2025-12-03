Giornata internazionale delle persone con disabilità | le parole di don Francesco Cristofaro
In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, don Francesco Cristofaro ha voluto condividere alcune riflessioni sull’importanza dell’inclusione e della solidarietà. “Tanto è stato fatto, ma tanto c’è ancora da fare”, ha affermato, sottolineando le difficoltà quotidiane che molte persone incontrano, a partire dalle lunghe liste d’attesa per le cure fisioterapiche. Dopo mesi di stop, Don Cristofaro ha annunciato la ripresa delle sue sedute di fisioterapia, evidenziando come chi ha bisogno di cure spesso sia penalizzato dai tempi di attesa e dai costi proibitivi. “Il disabile non deve rappresentare un limite”, ha aggiunto, raccontando anche la propria esperienza di viaggio in aereo, dove in diversi aeroporti ha potuto contare su un’assistenza efficace che rende più semplice spostarsi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
