L' ufficio diocesano pastorale organizza il percorso Politica e società secondo la dottrina sociale

L’ufficio diocesano pastorale annuncia l’avvio del nuovo percorso di formazione «Politica e società secondo la dottrina sociale» a Chieti. Un’occasione per approfondire i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa e il loro ruolo nel contesto politico e sociale attuale. Il percorso intende offrire strumenti di riflessione e confronto, promuovendo una visione approfondita e equilibrata del rapporto tra fede, etica e impegno civico.

Al via a Chieti il nuovo percorso di formazione intitolato «Politica e società secondo la dottrina sociale». L'iniziativa, promossa dall'arcidiocesi di Chieti-Vasto attraverso l'Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro e la Caritas diocesana, si propone come un itinerario di.

