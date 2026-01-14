L' ufficio diocesano pastorale organizza il percorso Politica e società secondo la dottrina sociale

Da chietitoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ufficio diocesano pastorale annuncia l’avvio del nuovo percorso di formazione «Politica e società secondo la dottrina sociale» a Chieti. Un’occasione per approfondire i principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa e il loro ruolo nel contesto politico e sociale attuale. Il percorso intende offrire strumenti di riflessione e confronto, promuovendo una visione approfondita e equilibrata del rapporto tra fede, etica e impegno civico.

Al via a Chieti il nuovo percorso di formazione intitolato «Politica e società secondo la dottrina sociale». L’iniziativa, promossa dall’arcidiocesi di Chieti-Vasto attraverso l’Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro e la Caritas diocesana, si propone come un itinerario di. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ufficio Diocesano, organizzato il Giubileo a Benevento

Leggi anche: L’attualità della Dottrina sociale

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Cattedrale – celebrazione per il conferimento dei ministeri istituiti di Catechisti, Lettori e Accoliti il 5 gennaio 2026; ALTRE DIOCESI IN CAMMINO COME NOI – Ufficio Catechistico.

ufficio diocesano pastorale organizzaDiocesi: Siracusa, domani riprende il laboratorio “Sentieri di pace” - Riprende domani il laboratorio “Sentieri di pace” promosso dagli Uffici per la Pastorale delle Comunicazioni sociali e per la Pastorale sociale e del lavoro della diocesi di Siracusa. agensir.it

Diocesi: Bergamo, oggi pomeriggio organizza il 3° Convegno diocesano di Pastorale familiare - Oggi, sabato 14 giugno, dalle 15 alle 18 presso la Comunità “Qoelet” di Redona (via Papa Leone XIII, 22) a Bergamo, l’Ufficio per la Pastorale della famiglia e degli anziani organizza il 3° Convegno ... agensir.it

Riflessione e pizza con le famiglie - Per sabato 1° marzo l’ufficio diocesano Pastorale Famiglia e Vita organizza, nell’oratorio della parrocchia Immacolata Concezione a Romito Magra, il... lanazione.it

La scala di Giacobbe, quarta Domenica di Avvento, di don Luca Pedroli

Video La scala di Giacobbe, quarta Domenica di Avvento, di don Luca Pedroli

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.