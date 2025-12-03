Ministero della Difesa | confermato il diritto all’indennità di trasferimento per il personale militare al rientro dall’estero

Il Ministero della Difesa ha chiarito definitivamente che l’indennità di trasferimento al rientro da missioni estere spetta al personale militare quando il ritorno comporta l’assegnazione a una sede diversa rispetto a quella di provenienza. Lo stabilisce una nuova circolare della Direzione Generale per il Personale Militare, che mette fine a un lungo periodo di interpretazioni contrastanti e contenziosi. L’incertezza era nata dopo l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 1 della Legge 862001, che aveva sollevato dubbi sull’applicabilità dell’indennità al rientro dalla missione, generando numerosi ricorsi da parte dei militari interessati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

