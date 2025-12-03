Ministero della Difesa | confermato il diritto all’indennità di trasferimento per il personale militare al rientro dall’estero
Il Ministero della Difesa ha chiarito definitivamente che l’indennità di trasferimento al rientro da missioni estere spetta al personale militare quando il ritorno comporta l’assegnazione a una sede diversa rispetto a quella di provenienza. Lo stabilisce una nuova circolare della Direzione Generale per il Personale Militare, che mette fine a un lungo periodo di interpretazioni contrastanti e contenziosi. L’incertezza era nata dopo l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 1 della Legge 862001, che aveva sollevato dubbi sull’applicabilità dell’indennità al rientro dalla missione, generando numerosi ricorsi da parte dei militari interessati. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
Approfondisci con queste news
Ministero della Difesa added a... - Ministero della Difesa - facebook.com Vai su Facebook
#25Novembre Palazzo Baracchini, sede del Ministero della #Difesa, si illumina di arancione per la "Giornata internazionale per l’eliminazione della #violenza contro le #donne". Vai su X
Quanto vale il diritto di difesa? 4 euro all’ora - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Come scrive corriere.it