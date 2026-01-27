Bimba lasciata senza cibo e costretta a docce con acqua fredda indagata la madre a Rimini
Un’indagine a Rimini coinvolge una donna di 40 anni accusata di maltrattamenti verso la figlia minore. La vicenda riguarda episodi di abusi, tra cui l’assenza di cibo e l’uso di docce con acqua fredda. La vicenda è al centro di un’inchiesta che mira a chiarire le responsabilità e tutelare la minore.
Una donna di 40 anni è indagata a Rimini per maltrattamenti in famiglia nei confronti della figlia minorenne. Secondo quanto emerso dalle indagini, la madre avrebbe sottoposto la bambina a reiterate condotte vessatorie e punitive, tra cui l’imposizione di docce con acqua fredda, il taglio irregolare dei capelli come forma di castigo e l’obbligo di restare sul pianerottolo di casa senza indumenti, per periodi prolungati, insieme al fratellino di poco più grande, senza cibo e senza possibilità di rientrare nell’abitazione. Le presunte condotte vessatorie e punitive In alcuni episodi la minore sarebbe stata costretta ad andare a scuola in condizioni umilianti, con il grembiule sporco di escrementi e con l’aspetto trascurato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Approfondimenti su Rimini Madre
Bimba partorita in casa e lasciata con la testa in acqua a Ciriè, arrestata la madre
Muore in casa, la madre malata di Alzheimer resta senza cibo né acqua per 48 ore
Una vicenda drammatica di abbandono e sofferenza si è verificata a Campo nell'Elba, dove una madre affetta da Alzheimer è rimasta senza cibo né acqua per 48 ore, dopo la morte della figlia nell'appartamento vicino al cimitero di San Piero in Campo.
Ultime notizie su Rimini Madre
Bimba lasciata senza cibo e costretta a docce con acqua fredda, indagata la madre a RiminiUna donna di 40 anni è indagata a Rimini per maltrattamenti in famiglia nei confronti della figlia minorenne . Secondo quanto emerso dalle indagini, la madre ... gazzettadelsud.it
Rimini, bimba lasciata senza vestiti fuori casa per punizione, mamma allontanata dalla figliaRIMINI. Per punizione tagliava i capelli alla figlia formando ciocche irregolari oppure la obbligava a subire docce con un getto di acqua fredda che ... corriereromagna.it
Cronaca, Rimini. Bimba lasciata senza vestiti fuori casa, madre indagata - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.