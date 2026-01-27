bimba lasciata senza cibo e costretta a docce con acqua fredda indagata la madre a rimini

Un’indagine a Rimini coinvolge una donna di 40 anni accusata di maltrattamenti verso la figlia minore. La vicenda riguarda episodi di abusi, tra cui l’assenza di cibo e l’uso di docce con acqua fredda. La vicenda è al centro di un’inchiesta che mira a chiarire le responsabilità e tutelare la minore.

Una donna di 40 anni è indagata a Rimini per maltrattamenti in famiglia nei confronti della figlia minorenne. Secondo quanto emerso dalle indagini, la madre avrebbe sottoposto la bambina a reiterate condotte vessatorie e punitive, tra cui l’imposizione di docce con acqua fredda, il taglio irregolare dei capelli come forma di castigo e l’obbligo di restare sul pianerottolo di casa senza indumenti, per periodi prolungati, insieme al fratellino di poco più grande, senza cibo e senza possibilità di rientrare nell’abitazione. Le presunte condotte vessatorie e punitive In alcuni episodi la minore sarebbe stata costretta ad andare a scuola in condizioni umilianti, con il grembiule sporco di escrementi e con l’aspetto trascurato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

