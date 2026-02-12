Dl migranti Open Arms | Il provvedimento arriverà in tribunale proseguiremo nostre attività
L’associazione Open Arms annuncia che il nuovo decreto del governo sull’immigrazione, che prevede il blocco navale, finirà davanti a un giudice. Lavoreranno comunque per continuare le loro attività di soccorso, nonostante le eventuali opposizioni legali. La questione si sposta così in tribunale, mentre sul campo le operazioni continuano ancora.
“ Il nuovo provvedimento varato dal governo in materia di immigrazione, che sostanzialmente introduce e regolamenta il “blocco navale”, arriverà in tribunale. Ne è convinta la rete internazionale delle Ong di cui fa parte Open Arms che questa mattina si è riunita per discutere il decreto varato ieri dal Consiglio dei ministri. “Bisogna dirla questa cosa perché adesso noi stiamo attendendo l’iter parlamentare ma ad un certo punto tutto questo arriverà in tribunale – spiega Valentina Brinis, advocacy officer di Open Arms – in tribunale verrà ridiscusso tutto perché ci sono tantissimi profili di irregolarità. 🔗 Leggi su Lapresse.it
