il governo spagnolo premia open arms per i servizi resi allo stato ma la ong sbarca i migranti in italia

Il governo spagnolo ha conferito all’ONG Open Arms un riconoscimento ufficiale per i servizi prestati allo Stato, premiando il fondatore Oscar Camps con l’Onorificenza di Numero dell’Ordine al Merito Civile. Tuttavia, nonostante questo riconoscimento, Open Arms ha recentemente sbarcato migranti in Italia, suscitando attenzione e discussioni sulla gestione delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo.

Il governo spagnolo di Pedro Sanchez ha conferito una onorificenza ufficiale dello Stato spagnolo, l'Encomienda de Número dell'Ordine al Merito Civile, al fondatore di Open Arms, Oscar Camps. Si tratta di uno dei più alti gradi dell'Ordine del Merito Civile, istituito nel 1926 per riconoscere servizi di particolare rilievo resi allo Stato spagnolo o alla società civile nei campi civile, sociale, culturale, umanitario e della cooperazione internazionale. Eppure, l'attività di Open Arms non si svolge nel Paese iberico, perché Open Arms opera esclusivamente in Italia: è attiva nel Mediterraneo centrale con le sue barche ed effettua gli sbarchi dei migranti solo nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Oper Arms, il governo spagnolo conferisce al fondatore un encomio per l’opera di soccorso in mare - Una onorificenza che riconosce nel salvare le vite un valore non negoziabile e una responsabilità ... repubblica.it