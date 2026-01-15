Il governo spagnolo premia Open Arms che traghetta i migranti in Italia
Il governo spagnolo ha riconosciuto Open Arms, ong impegnata nel salvataggio di migranti in mare, premiandola con un riconoscimento ufficiale. L’organizzazione utilizza principalmente la Spagna come punto di approdo, beneficiando di agevolazioni fiscali che facilitano le sue operazioni. Questa collaborazione evidenzia il ruolo della Spagna nel supportare le attività di salvataggio nel Mediterraneo e le dinamiche legate alla gestione dei flussi migratori.
Open Arms utilizza la Spagna come approdo per le sue barche, principalmente per le agevolazioni fiscali che vengono concesse. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
