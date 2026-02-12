Dito a scatto | perché colpisce soprattutto le donne dopo i 50 anni e quando intervenire

Un fastidio che colpisce soprattutto le donne sopra i 50 anni. Si manifesta con un dolore alla base del dito e una sensazione di rigidità al risveglio. Poi, all’improvviso, si sente quel click che sorprende e infastidisce. Molte persone si chiedono quando è il momento di intervenire e come affrontare il problema.

U n dolore alla base del dito, una sensazione di rigidità al mattino, poi quel piccolo “click” improvviso che sorprende e infastidisce. Il dito a scatto è un disturbo più comune di quanto si pensi, soprattutto tra le donne e in menopausa. Eppure, spesso viene sottovalutato fino a quando il movimento diventa davvero difficile. Ne parliamo con la dottoressa Alessandra Scalese, ortopedico presso la U.O. di Chirurgia della mano III all’Istituto Clinico San Siro, per capire cos’è, quali segnali non ignorare e quando è necessario intervenire. Dolore cronico, esperti e istituzioni discutono percorsi più chiari e cure più appropriate X Che cos’è il dito a scatto e quali segnali non ignorare. 🔗 Leggi su Iodonna.it

