L’influenza 2025, con la sua variante K, sta influenzando l’attuale ondata di contagi. Sebbene non sia più pericolosa di altre, si diffonde rapidamente, colpendo soprattutto i bambini. La sua presenza richiede attenzione e precauzioni nelle famiglie, per fronteggiare efficacemente questa mutazione del virus influenzale stagionale.

© Vanityfair.it - Influenza 2025: i sintomi della variante K e perché colpisce soprattutto i bambini

