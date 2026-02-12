Disordini igienico sanitari e rumori a Marina Romea la segnalazione di Gianfranco Spadoni

A Marina Romea, lungo viale degli Aironi, si sono verificati problemi legati ai rifiuti e ai rumori. Gianfranco Spadoni ha segnalato che in alcuni punti ci sono contenitori per i rifiuti posizionati accanto alla strada, creando disagi per i passanti. La situazione, che dura da tempo, provoca anche disordini igienico-sanitari e disturbi al vicinato. Le autorità sono al lavoro per trovare una soluzione.

"Lungo viale degli Aironi a Marina Romea sono posizionati a lato della strada, in alcuni punti, diversi contenitori per il conferimento dei rifiuti. Tre di questi dinanzi al civico 96, dei quali uno dedicato alla raccolta del vetro. Non essendo il conferimento dei rifiuti, vetro compreso, regolamento in alcun modo per ciò che concerne gli orari, sovente accade che di notte ed in ore dedicate al riposo diurno (si tratta di una località di villeggiatura per cui si dovrebbe cercare di creare un' isola tranquilla), venga gettato del vetro che produce un inatteso rumore durante la caduta". A segnalare la situazione è il consigliere comunale Gianfranco Spadoni di Lista per Ravenna - Lega.

