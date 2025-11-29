Controlli igienico-sanitari | sequestrati 15 chili di alimenti sanzioni per 5mila euro

Lecceprima.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PALMARIGGICANNOLE - Irregolarità igienico-sanitarie in due esercizi commerciali di Palmariggi e Cannole. A scoprirle, due giorni fa, i carabinieri della stazione di Bagnolo del Salento insieme ai militari del Nucleo antisofisticazione e sanità di Lecce, che hanno condotto un’ispezione. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

