Pozzi trivellati senza autorizzazioni e carenza di requisiti igienico-sanitari | stangata per ditta di trasporto acqua

Un incidente che mette in luce gravi irregolarità nel settore del trasporto acqua: due pozzi trivellati senza autorizzazioni e con carenze igienico-sanitarie. La scoperta ha portato a sanzioni significative, evidenziando l'importanza di rispettare le normative per garantire sicurezza e tutela della salute pubblica.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.