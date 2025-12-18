Pozzi trivellati senza autorizzazioni e carenza di requisiti igienico-sanitari | stangata per ditta di trasporto acqua
Un incidente che mette in luce gravi irregolarità nel settore del trasporto acqua: due pozzi trivellati senza autorizzazioni e con carenze igienico-sanitarie. La scoperta ha portato a sanzioni significative, evidenziando l'importanza di rispettare le normative per garantire sicurezza e tutela della salute pubblica.
Due pozzi trivellati senza alcuna autorizzazione, ma anche carenze relative ai requisiti igienico-sanitari dei locali e alle procedure di prevenzione degli agenti infestanti. A scoprirlo sono stati i carabinieri di Sciacca durante un controllo a una delle tante ditte operanti nel settore del. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
