Disertano la festa del figlio senza avvisare | lo sfogo della mamma diventa virale

Una mamma inglese si sfoga sui social, raccontando di come alcuni genitori abbiano deciso di non portare i figli alla sua festa di compleanno senza avvisare. La sua denuncia è diventata virale, accendendo i riflettori su una situazione che capita spesso e che lascia molta amarezza.

Una mamma inglese ha denunciato su TikTok la maleducazione di quei genitori che non portano i figli alle feste di compleanno senza nemmeno avvisare. Il video è diventato virale e ha finito per trasformare una delusione in una festa a sorpresa, grazie alla solidarietà del web.🔗 Leggi su Fanpage.it

Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, ha condiviso un messaggio su Instagram criticando duramente i genitori che portano i figli malati all’asilo o a scuola.

