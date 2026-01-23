Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, ha condiviso un messaggio su Instagram criticando duramente i genitori che portano i figli malati all’asilo o a scuola. Il suo post, caratterizzato da toni diretti e senza filtri, in poche ore è diventato virale. L’intervento mette in evidenza il tema della responsabilità genitoriale e delle scelte che influenzano la salute dei bambini e della collettività.

Uno sfogo durissimo, senza filtri, che in poche ore è diventato virale. Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, ha condiviso nelle sue stories Instagram un post in cui si è scagliato contro quei genitori che portano i figli febbricitanti o influenzati all’asilo o a scuola. Parole incendiarie che non sono passate inosservate e che hanno acceso un vero e proprio dibattito sui social. Nella story, Giunta scrive testualmente: “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di (omissis)!” Un messaggio diretto probabilmente conseguenza di una situazione vissuta in prima persona. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Figli malati all’asilo, lo sfogo del marito della Pellegrini diventa virale e attacca i “genitori irresponsabili”

Federica Pellegrini annulla tutti gli impegni e il marito sbotta: “Genitori irresponsabili”, cosa è successoFederica Pellegrini ha annullato tutti i suoi impegni lavorativi a causa di questioni familiari, suscitando reazioni nel suo entourage.

Basta applausi ai papà che si occupano dei figli: lo sfogo di una madre sul carico mentale diventa viraleUn nuovo punto di vista sta emergendo sulla cura dei figli: una madre americana sottolinea che il coinvolgimento dei papà non li rende eroi, ma genitori responsabili.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Federica Pellegrini annulla tutti gli impegni e il marito sbotta: Genitori irresponsabili, cosa è successo; Matteo Giunta denuncia i genitori che inviano i figli malati all’asilo: ecco perché è pericoloso; Matteo Giunta critica i genitori che mandano i figli malati all'asilo: un appello alla responsabilità; Pellegrini, annullati gli impegni: Settimana molto difficile. Cosa è successo.

Matteo Giunta denuncia i genitori che inviano i figli malati all'asilo: ecco perché è pericolosoMatteo Giunta ha condiviso una critica incisiva sui social media riguardo ai genitori che inviano i propri figli malati all'asilo, sottolineando l'importanza della salute e del benessere dei bambini. notizie.it

Matteo Giunta contro i genitori che portano i figli con la febbre all'asilo: Pezzi di m...Federica Pellegrini ha sottoscritto lo sfogo del marito, spiegando che la coppia sta affrontando una settimana molto difficile ... msn.com

Malattia figli: le nuove regole sui congedi e le disparità di trattamento Guida ai nuovi permessi per figli malati fino a 14 anni. Scopri le differenze tra figli... - facebook.com facebook