La fidanzata di mio figlio si è fatta dare la mia carta di credito e ora spende tutti i miei soldi Come faccio a metterle un limite? | lo sfogo di una mamma è virale su Reddit
Una donna ha chiesto consiglio agli utenti di Reddit per una situazione familiare che, col passare dei mesi, si è fatta più complicata del previsto. Tutto è iniziato quando Carmella, la fidanzata di suo figlio, dopo aver deciso di prendersi un semestre sabbatico, è stata cacciata di casa dalla madre. Senza alternative immediate, la ragazza è stata accolta nella casa della donna, dove il suo compagno — 23 anni — era da poco tornato a vivere dopo aver trovato un lavoro vicino alla sua città d’origine. L’idea è che la convivenza sia solo temporanea: a inizio 2026 i due giovani hanno già programmato di trasferirsi insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
