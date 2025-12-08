Varenna contributi per l’acquisto dei libri di testo della scuola media
Un aiuto concreto alle famiglie del paese per l'acquisto dei libri scolastici. Il Comune di Varenna informa che è stato pubblicato il "Bando per l’erogazione di contributi a titolo di compartecipazione alla spesa delle famiglie residenti a Varenna per l’acquisto di libri per gli alunni iscritti a. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Altre letture consigliate
"ENVI S.N.C. DI VARENNA VINCENZO, GIOIA VIRGINIO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Bando libri: Varenna copre l’intero costo per la scuola media - Il Comune di Varenna rende noto che è stato pubblicato il “Bando per l’erogazione di contributi a titolo di compartecipazione alla spesa delle famiglie residenti a Varenna per l’acquisto di libri per ... Si legge su resegoneonline.it