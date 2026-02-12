Dipendenti contro la Regione | Ridateci il salario accessorio Giani | presto un incontro

I dipendenti della Regione Toscana sono scesi in piazza per protestare contro lo storno del fondo del salario accessorio. Ieri mattina, più di mille lavoratori hanno manifestato sotto il palazzo del Consiglio regionale, chiedendo di riavere i soldi che sono stati loro prelevati. La Regione ha annunciato che a breve ci sarà un incontro per cercare una soluzione.

I dipendenti della Regione Toscana contro la Regione stessa. Sit-in con oltre mille lavoratori, ieri mattina, sotto il palazzo del Consiglio regionale contro lo storno del fondo del salario accessorio per i dipendenti. In discussione ci sono quattro milioni di risorse che la Regione ha destinato a copertura delle indennità per gli assistenti dei gruppi politici. Già nel 2023 lavoratori e sindacati si erano mobilitati. Adesso, però, la questione si ripropone visto anche l’apertura della maggioranza politica al nono assessore. Anche se il governatore della Toscana, Eugenio Giani, promette un incontro per il 17 febbraio, una via d’uscita immediata non sembra a portata di mano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dipendenti contro la Regione: "Ridateci il salario accessorio". Giani: presto un incontro Approfondimenti su Regione Toscana Protesta dipendenti Regione Toscana contro taglio salario accessorio, Giani: “Risorse integrative già previste” I dipendenti della Regione Toscana hanno manifestato mercoledì davanti al Consiglio regionale a Firenze. Regione Toscana: protesta dei lavoratori per il taglio del salario accessorio. Giani: “Lo stop è arrivato dalla Corte dei Conti” I lavoratori della Regione Toscana sono scesi in piazza sotto la sede del Consiglio regionale per protestare contro il taglio del salario accessorio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Regione Toscana Argomenti discussi: Giù le mani dai fondi per il salario aggiuntivo, domani presidio dei dipendenti della Regione – ASCOLTA; Le nuove piattaforme per cercare e offrire lavoro; A Firenze protesta lavoratori Regione contro taglio salario accessorio; Dipendenti contro la Regione: Ridateci il salario accessorio. Giani: presto un incontro. Dipendenti contro la Regione: Ridateci il salario accessorio. Giani: presto un incontroI dipendenti della Regione Toscana contro la Regione stessa. Sit-in con oltre mille lavoratori, ieri mattina, sotto il palazzo del Consiglio regionale contro lo storno del fondo del salario accessorio ... lanazione.it Protesta dei dipendenti regionali contro il taglio al salario accessorioPresidio sotto il Consiglio regionale contro il taglio al salario accessorio. Incontro con Giani fissato il 17 febbraio ... gonews.it Dopo 10 ore di camera di consiglio, la Corte d'Appello di Perugia ha condannato a due anni i dipendenti della Regione Abruzzo Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci per la tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola, in provincia di Pescara, avv - facebook.com facebook Regione, visita arcivescovo Tasca ai dipendenti per inizio anno x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.